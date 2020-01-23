Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто откатала произвольную программу на тренировке перед стартом выступлений на чемпионате Европе в австрийском Граце.

Информацию о прокате фигуристки сообщает портал Sport24.

Отметим, в произвольной программе вместо заявленных пяти четверных фигуристка исполнила всего три: сольный четверной лутц, а также два четверных тулупа в каскадах — вместе с тройным тулупом и вместе с тройным сальховом через ойлер. В заявке у Трусовой стоят четверной сальхов и четверной флип. Будет ли фигуристка исполнять пять четверных прыжков на соревнованиях — пока неизвестно.

Напомним, короткая программа у женщин на чемпионате Европы стартует завтра, 24 января. Начало выступлений назначено на 13:30 по московскому времени.