Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли объяснил, почему не состоялся его поединок против россиянина Ислама Махачева.

По словам Ли, когда он обсуждал с UFC контракт на поединок против Оливейры, американец сказал, что согласится, только если после этого промоушен позволит ему подраться с Махачевым в Москве, так как Ли хочет возглавить очередной российский турнир UFC. Он добавил, что готов был драться с Махачевым и сейчас, но в UFC Ли дали понять, что им не интересен этот бой.

«Возможно, они не считают Ислама достаточно большой фигурой. Факт в том, что им сейчас не нужен этот поединок», – сказал Кевин Ли, слова которого приводит ESPN.

Ранее стало известно, что Кевин Ли проведет поединок против Чарльза Оливейры на турнире UFC в Бразилии.

Поединок бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 14 марта в Бразилиа.

В профессиональной карьере Кевина Ли в ММА было 18 побед и пять поражений. В последнем поединке американец нокаутировал в первом раунде Грегора Гиллеспи.