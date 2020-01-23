Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал мнение по поводу своего выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Слова Елисеева прозвучали в интервью телеканалу «Матч ТВ». «Не могу найти объяснений стрельбе – это просто мои ошибки», — отметил биатлонист, добавив, что после анализа промахов можно будет что-то сказать.

Елисеев отметил, что движения по трассе у него были достаточно затянутые. «Отставание ходом – многовато. В целом, это нормально, есть еще время подойти, отдохнуть к чемпионату мира», — сказал Елисеев, отметив, что лыжи работали по трассе до самого конца, а темп держался на одной отметке.

Напомним, победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке одержал Йоханнес Бё.