Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о результативности Александра Овечкина и его шансах обогнать Уэйна Гретцки.

По словам Каспарайтиса, если Овечкин будет так же продолжать, то сможет догнать и обогнать Гретцки. Экс-хоккеист отметил, что тенденции к снижению результативности у Овечкина нет, и он надеется, что Александр этот рекорд побьет.

Каспарайтис добавил, что если каждый год играть на Матче звезд, то это надоедает.

«Иногда нужно слушать свое тело. Чем старше становишься, тем больше времени требуется на восстановление. У него будет пара дней на отдых», — сказал Каспарайтис, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой минувшей игровой недели НХЛ. Овечкин отыграл три матча, в которых забросил восемь шайб. Два раза подряд россиянин оформил по хет-трику.