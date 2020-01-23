Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Норвежец Бё все четыре огневых рубежа прошел без промахов. Дистанцию в 20 километров Бё прошел за 47 минут и 54,3 секунды. Второе место у французского биатлониста Мартена Фуркада, он также прошел гонку без промахов, однако после второго рубежа допустил падение, за счет чего и потерял драгоценные секунды. Отставание Фуркада — 11,4 секунды.

Третье место занял еще один французский биатлонист Фабьен Клод. Он также отстрелял на ноль.

Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов: с двумя промахами на последнем рубеже он занял 16-е место. С чистой стрельбой гонку прошел Кирилл Стрельцов, он стал 17-м. Отставание Стрельцова составило почти три минуты.

У Эдуарда Латыпова с одним промахом — 24-е место, у Евгения Гараничева с тремя — 35-е. Никита Поршнев и Матвей Елисеев также сделали по три промаха на огневых рубежах и заняли 37-е и 38-е место соответственно.