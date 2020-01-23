Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Результат четырехкратных чемпионов мира — 88,78 балла, из них 50,33 за технику. Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, по технической оценке они обыграли французов, однако в общей сумме уступили лидерам 0,05 балла. Результат Синициной/Кацалапова — 88,73 балла.

На третьем месте идет итальянская пара Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, они набрали 84,66 балла. Вторая российская пара Александра Степанова/Иван Букин пока идет на четвертом месте с результатом 83,65 балла. На пятой строчке еще одни россияне — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набрали 75,30 балла.

Отметим, три российские пары по итогам ритм-танца попали в пятерку сильнейших, поэтому они будут выступать в сильнейшей разминке в произвольном танце, он пройдет в субботу, 25 января.