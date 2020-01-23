Российская фигуристка-одиночница Елена Радионова высказала мнение по поводу фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

По мнению фигуристки, в женском одиночном катании главной претенденткой на титул будет являться Алена Косторная. «Мне она очень импонирует как фигуристка. Она хорошо прыгает, хотя прыжками сейчас особо никого и не удивишь», — отметила Радионова в интервью порталу Sport24, добавив, что Алена владеет коньком и имеет харизму.

«Если она откатает чисто, то ни у кого не будет никаких вопросов, что она чемпионка», — сказала Радионова, добавив, что в случае ошибок Косторной в борьбу за титул включатся Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, соревнования женщин на чемпионате Европы стартуют завтра, 24 января.