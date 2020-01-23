В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матч между местным СКА и казахстанским «Барысом». Игра проходит на площадке «Ледового дворца».

Прямая трансляция встречи доступна здесь.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 69 очков после 50 матчей. Команда Андрея Скабелки занимает третье место на Востоке, набрав 67 баллов в 50 встречах.

Отметим, в предыдущем туре регулярного чемпионата СКА проиграл на выезде московскому ЦСКА и прервал серию из трех побед, в которой одержал верх над московским и рижским «Динамо», а также над «Йокеритом». «Барыс» выиграл последние четыре матча в чемпионате, победив «Локомотив», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Йокерит».