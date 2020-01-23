Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, высказался по поводу выступления в ритм-танце на чемпионате Европы в Граце.

По словам Букина, которые цитирует портал Sport24, пока оценки ему непонятны. «Вроде бы все было исполнено чисто. Потом посмотрим», — сказал фигурист, отметив, что программы были доработаны после чемпионата России. После каждого старта пара, по словам Букина, старается улучшаться.

Александра Степанова отметила своеобразные условия проведения чемпионата Европы в Граце. «Радует, что здесь хороший лед. Несмотря на то, что такое надувное здание и везде достаточно душно», — заявила фигуристка.

Напомним, Александра Степанова и Иван Букин идут четвертыми после ритм-танца на чемпионате Европы в Граце. Они набрали 83,65 балла.