Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от выступления в ритм-танце на чемпионате Европы в Граце.

Слова фигуристов цитирует портал Sport24. По мнению Кацалапова, они откатали ритм-танец очень круто, легчайше. Фигурист отметил, что к концу проката им становилось все легче и легче, а также хотелось продолжать.

«Ожидания по оценкам оправдались. У нас еще не было такого близкого отставания от французов», — сказал Кацалапов, отметив, что они с Синициной довольны оценками и своим катанием.

Виктория Сицинина отметила, что их пара каталась вслед за другими учениками Александра Жулина, испанцами Сарой Уртадо и Кириллом Халявиным. «Как будто дома выступали, на тренировке. Даже успели поболеть за них», — сказала фигуристка.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов 0,05 балла проиграли французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.