Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против греческого «Олимпиакоса» в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

«Зенит» и «Олимпиакос» уже встречались в рамках первого круга турнира, тогда игра прошла в Греции и победа осталась за подопечными Джоана Плазы.

После двадцати туров «Зенит» идёт на 17-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе всего шесть побед при 14 поражениях. В предыдущем матче петербуржцы дома уступили «Валенсии», но до этого одержали две победы кряду — над «Химками» и «Басконией». «Олимпиакос» занимает 12-е место в таблице, греческий клуб за 20 туров набрал 24 очка.