Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров поделился мнением по поводу итогов индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Белозеров кратко высказался об итогах гонки. Результат дебютанта Кубка мира Кирилла Стрельцова Белозеров не назвал неожиданным.

«На собрании перед ним была поставлена задача показать не что-то сверхъестественное, а то, на что он способен. Он это сделал прекрасно, молодец», — сказал Белозеров.

Также тренер отметил, что со стрельбой фактически справились Александр Логинов и Евгений Гараничев, но у них не сложился последний рубеж. «Какие-то тактические решения – сбросить ход перед рубежом или пройти круг спокойно – чуть-чуть недоработали», — отметил Белозеров, также добавив, что над Матвеем Елисеевым довлел эмоциональный фон, который мог привести к неточностям на рубеже.

Напомним, Александр Логинов занял 16-е место в индивидуальной гонке в Поклюке, Кирилл Стрельцов — 17-е.