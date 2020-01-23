В словенской Поклюке стартовал последний перед чемпионатом мира по биатлону этап Кубка мира. Мужчины сделали марш-бросок на 20 километров, и россияне снова оказались вне десятки. Какие проблемы помешали хорошо выступить сейчас? Это точно не лыжи и не патроны. Дело — в подготовке биатлонистов.

О результатах индивидуальной гонки в преддверии ЧМ по биатлону — в обзоре Nevasport.

Четыре тренировки, всего одна из которых с винтовкой в руках — столько понадобилось Йоханнесу Бё в 2020 году, чтобы триумфально вернуться на Кубок мира. В стрельбе к норвежцу не было претензий, да и ходом он был неплох, однако к победе привели два ключевых момента: более быстрая работа на рубеже, чем у Мартена Фуркада и падение самого француза на трассе. Лидер Кубка мира финишировал лишь с серебром. Бронза у еще одного француза Фабьена Клода, который сразу после первого подиума в карьере покинул Поклюку из-за трагедии с отцом.

Лучший из российских биатлонистов Александр Логинов финишировал лишь на 16-й строчке. Следом за ним в таблице идет дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов. Эдуард Латыпов промахнулся всего лишь один раз и заехал на 24-ю строчку. Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Матвей Елисеев — в топ-40. Что приятно — вся российская шестерка заехала в очковую зону, однако сами позиции отнюдь не высокие.

Цифры по прохождению дистанции удручают, особенно в преддверии крупного старта. У Александра Логинова 13-й ход, но лидеру Кентену Фийону Майе россиянин проиграл 1 минуту и 20,9 секунды. Матвей Елисеев отстал не намного — 18-й ход, минута и 32 секунды.

Дальше — почти пропасть. Гараничев проиграл 2 минуты и 15 секунд, Поршнев — 2 и 21 секунду, Латыпов — 2 минуты 49 секунд, Стрельцов и вовсе — 3 минуты 20,9 секунды. Однако Стрельцов был исключительно хорош на стрельбе, чего нельзя сказать об остальных.

Логинов в который раз допускает промахи в решающий момент — на последнем рубеже, имея в кармане шансы финишировать на очень высокой строчке. Психология? Вполне возможно, поскольку проблема повторяется из гонки в гонку и не зависит от ветровой обстановки на рубежах. Примерно похожую проблему испытал в Поклюке и Евгений Гараничев, промахнувшийся трижды на последнем рубеже.

Елисеев свои промахи допустил на первых рубежах, загнав себя быстрым ходом с самого начала. Вероятно, Матвею очень хотелось продемонстрировать свою готовность, но силы он явно не рассчитал. «Не могу найти объяснений стрельбе – это просто мои ошибки», — сказал Елисеев после гонки. С этими ошибками придется бороться уже в ближайшее время, ведь ЧМ стартует уже 12 февраля.

Претензий к готовности лыж у спортсменов не было, так что проблема с ходом кроется в проблемах с физической подготовкой. Сумеет ли тренерский штаб правильно выстроить тренировочную работу на сборах перед отъездом в Анхольц — сложный вопрос. Обещают, что все будет хорошо, а болельщикам остается лишь смотреть и верить.

Завтра на старт выйдет женская сборная России: посмотреть на их выступление будет едва ли не интереснее.