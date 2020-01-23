Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, высказалась об отсутствии горячей воды в гостинице на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Слова фигуристки приводит агентство ТАСС. «Ну а что делать — быстренько, под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось — это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах», — заявила фигуристка.

Тренер фигуристки Ирина Жук возмутилась сложившейся ситуацией, отметив, что такие условия — это ненормально для соревнований такого уровня.

Напомним, Александра Степанова и Иван Букин с четвертым результатом выступили в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Медали в танцах на льду будут разыграны в субботу, 25 января.