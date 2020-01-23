Петербургский СКА выигрывает по итогам первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса».
Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Текущий счет в матче 1:0 в пользу СКА.
СКА вышел вперед уже на четвертой минуте: автором заброшенной шайбы стал Иван Морозов. Ассистировали ему в этой атаке Магнус Хелльберг и Кирилл Марченко. Шайба была заброшена в равных составах.
В общей сложности игроки СКА заработали за первый период 6 минут штрафа, но в меньшинстве им удалось сдержать натиск соперника. Большинство при удалении Линуса Виделля петербургским армейцам реализовать не удалось.
Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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