Петербургский СКА выигрывает по итогам первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса».

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». Текущий счет в матче 1:0 в пользу СКА.

СКА вышел вперед уже на четвертой минуте: автором заброшенной шайбы стал Иван Морозов. Ассистировали ему в этой атаке Магнус Хелльберг и Кирилл Марченко. Шайба была заброшена в равных составах.

В общей сложности игроки СКА заработали за первый период 6 минут штрафа, но в меньшинстве им удалось сдержать натиск соперника. Большинство при удалении Линуса Виделля петербургским армейцам реализовать не удалось.

Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.