В австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию стартовала произвольная программа мужчин-одиночников.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно будет увидеть здесь.

Россию на соревнованиях представляют три фигуриста — Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Самарин выступит во второй разминке, поскольку идет в турнирной таблице лишь 13-м после короткой программы, его выход на лед ожидается в 21:55 по московскому времени. Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выступят в заключительной разминке, поскольку попали в тройку сильнейших по итогам короткой программы.

Появление на льду Артура Даниеляна ожидается в 00:00 по московскому времени, выступление Дмитрия Алиева начнется примерно в 00:08 по московскому времени.