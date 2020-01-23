Стало известно, под какими стартовыми номерами побегут индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке российские биатлонистки.

Официальный старт-лист гонки появился на сайте Международного союза биатлонистов.

В первую стартовую группу была заявлена лишь одна российская биатлонистка: Светлана Миронова побежит под 19-м стартовым номером. Номер 45 достался Ларисе Куклиной, под 56-м номером будет стартовать Ирина Старых.

Достаточно поздние стартовые номера получили две российские биатлонистки. Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку под 84-м номером, Кристина Резцова — под 85-м.

Начало индивидуальной гонки у женщин назначено на 16:15 по московскому времени, соревнования пройдут завтра, 24 января.