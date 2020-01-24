На шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке сегодня, 24 января, пройдет женская индивидуальная гонка.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени.

Россию в соревнованиях представят пять биатлонисток: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

В первую стартовую группу была заявлена лишь одна российская биатлонистка: Светлана Миронова побежит под 19-м стартовым номером. Номер 45 достался Ларисе Куклиной, под 56-м номером будет стартовать Ирина Старых. Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку под 84-м номером, Кристина Резцова — под 85-м.

В мужской индивидуальной гонке, которая прошла накануне, россияне выступили неудачно. Александр Логинов, лучший из сборной, стал лишь 16-м.