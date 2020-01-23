На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце прошла жеребьевка выступлений девушек в короткой программе.

Соревнования в женском одиночном катании в Граце начнутся завтра, 24 января. Начало выступлений девушек назначено на 13:30 по московскому времени.

Россию в этом виде программы представят три фигуристки — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все они попали в сильнейшую, седьмую разминку. Анне Щербаковой достался 32-й стартовый номер (первый в разминке), сразу следом за ней выступит Алена Косторная, 33-й номер. Александра Трусова выйдет на лед предпоследней, она вытянула 36-й номер. В заключительной разминке также выступят Николь Шотт, Алексия Паганини и Екатерина Рябова.

Ранее свои короткие программы представили фигуристы в мужском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.