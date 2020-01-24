На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сегодня, 24 января, состоится короткая программа женщин.

Начало выступлений девушек назначено на 13:30 по московскому времени.

Россию в этом виде программы представят три фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Анне Щербаковой достался 32-й стартовый номер (первый в сильнейшей разминке), сразу следом за ней выступит Алена Косторная, 33-й номер. Александра Трусова выйдет на лед предпоследней, она вытянула 36-й номер. Также компанию в седьмой разминке россиянкам составят Алексия Паганини, Екатерина Рябова и Николь Шотт.

Произвольная программа у девушек состоится 25 января, в субботу. Начало выступлений назначено на 20:30 по московскому времени.