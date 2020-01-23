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  • 22:00,  23 января 2020
Хоккей
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СКА и «Барыс» забросили пять шайб во втором периоде и играют вничью

СКА и &#171;Барыс&#187; забросили пять шайб во втором периоде и играют вничью
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА играет вничью с казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После второго периода счет 3:3, игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге.

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В первом периоде заброшенной шайбой в составе СКА отметился Иван Морозов. Во втором периоде «Барыс» стараниями Кёртиса Валка сделал счет ничейным. Василий Глотов после этого вновь вывел СКА вперед, но казахстанский клуб перехватил инициативу и сделал счет 3:2, дубль оформил Никита Михайлис.

Во второй половине периода Василий Подколзин с передачи Лукаса Бенгтссона сравнял счет и выправил позиции СКА.

Удалений во втором периоде не было, на 33-й минуте петербургские армейцы взяли тайм-аут.

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