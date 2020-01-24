На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сегодня, 24 января, состоится произвольная программа спортивных пар.

Начало произвольной программы в парном катании назначено на 21:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы все три лидирующие позиции заняли пары из России. С мировым рекордом выиграли короткую программу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они набрали 82,34 балла. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин откатали короткую программу чисто, набрав от судей 74,92 балла — пока это второе место.

Третье место на данный момент занимают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они допустили ошибку на поддержке в короткой программе и набрали 73,50 балла.