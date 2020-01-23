Мяч для игры в водное поло. Фото: pixabay.com

Мяч для игры в водное поло. Фото: pixabay.com

Женская сборная России по водному поло пробилась в финал чемпионата Европы в Будапеште, Венгрия.

В полуфинальном матче соперницами россиянок были представительницы Нидерландов. Основное время матча завершилось со счетом 7:7. Счет по периодам — 2:2, 2:2, 1:2, 2:1.

После матча была проведена серия пенальти, по итогам которой сильнее оказались россиянки — 4:3.

В финальном матче, который пройдет также в Будапеште, сборная России сыграет с победительницей второго полуфинала Венгрией или Испанией. Матч проходит в эти минуты в Будапеште, пока счет равный — 5:5.

Отметим, женская сборная России по водному полу вышла в финал чемпионата Европы впервые за 10 лет.

Финал, в котором примет участие Россия, состоится в субботу, 25 января.