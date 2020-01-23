Женская сборная России по водному поло пробилась в финал чемпионата Европы в Будапеште, Венгрия.
В полуфинальном матче соперницами россиянок были представительницы Нидерландов. Основное время матча завершилось со счетом 7:7. Счет по периодам — 2:2, 2:2, 1:2, 2:1.
После матча была проведена серия пенальти, по итогам которой сильнее оказались россиянки — 4:3.
В финальном матче, который пройдет также в Будапеште, сборная России сыграет с победительницей второго полуфинала Венгрией или Испанией. Матч проходит в эти минуты в Будапеште, пока счет равный — 5:5.
Отметим, женская сборная России по водному полу вышла в финал чемпионата Европы впервые за 10 лет.
Финал, в котором примет участие Россия, состоится в субботу, 25 января.
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