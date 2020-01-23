Российский фигурист Александр Самарин с падением исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В первой половине программы Самарин исполнил четверной лутц, четверной тулуп затем прыгнул каскад из тройного лутца, ойлера и тройного флипа и исполнил тройной аксель.

Прыжки во второй половине программы у Самарина не получились. С тройного акселя фигурист упал, затем выполнил комбинацию из тройного лутца и двойного акселя, а последний прыжковый элемент не выполнил — «бабочка» на тройном риттбергере.

Судьи оценили программу Самарина в 145,66 балла (70,44 баллов за технику). В сумме за две программы Самарин получил 220,43 балла.

В четвертой, финальной разминке выступят двое российских фигуристов — Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.