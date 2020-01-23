Петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 7:4.

В первом периоде СКА вышел вперед благодаря шайбе Ивана Морозова.

Во втором периоде в составе СКА отличились Василий Глотов и Василий Подколзин, за «Барыс» одну шайбу забросил Кёртис Валк, две — Никита Михайлис.

В третьем периоде и определился победитель матча. Хоккеисты «Барыса» забросили лишь одну шайбу — она на счету Корбана Найта. В составе СКА по шайбе забросили Наиль Якупов (дубль, одна из шайб в пустые ворота), Йори Лехтеря и Андрей Кузьменко.

Следующий матч в регулярном чемпионате СКА проведет дома против нижегородского «Торпедо». Игра пройдет в воскресенье, 26 января.