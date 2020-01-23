Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Петербурге на «Сибур-арене» и завершилась со счетом 91:87 в пользу российской команды.

Счет по четвертям — 24:27, 21:16, 21:15, 25:29. Удачной для «зенитовцев» вышла середина игры, за вторую и третью четверть команда Жоана Плазы смогла обеспечить себе преимущество, которое и удержала до конца игры.

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Евгений Воронов, он набрал 21 очко. Также успешно выступил форвард Густаво Айон, набравший 15 очков. Уильям Томас набрал 10 очков.

В составе «Олимпиакоса» 31 очко набрал Вассилис Спанулис, по 20 очков набрали Костас Папаниколау и Георгиос Принтезис.

Следующий матч в чемпионате «Зенит» проведет против «Барселоны» на выезде.