Российский фигурист Александр Самарин высказал мнение по поводу своего выступления на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Слова фигуриста цитирует портал Sport24. Самарин поблагодарил всех, кто переживал за него, свою команду и болельщиков. «Что не так? Случилась бабочка и падение с акселя», — сказал Самарин, отметив, что сложно делать выводы сразу после проката.

По мнению Самарина, замена ботинок не стала причиной неудачного выступления на чемпионате Европы, ведь на тренировках все элементы он исполняет. «Понятно, что не как тапочки сидят, но раскатать успели», — отметил фигурист, добавив, что в Граце на чемпионате Европы ничего позитивного не было, и надо работать дальше.

Напомним, Александр Самарин с ошибками исполнил и короткую, и произвольную программу и набрал чуть более 220 баллов.