Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением по поводу выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Слова фигуристки приводит портал Р-Спорт. По мнению Бобровой, прокат Виктории и Никиты получился бомбическим, фигуристка призналась, что не дышала всю программу.

«Эта оценка, можно сказать, одна и та же с французами, дает им колоссальный шанс выиграть чемпионат Европы», — сказала Боброва, добавив, что сейчас у них имеется самая большая возможность обыграть французов, и необходимо этот шанс не упустить.

«Главное сейчас — на этой эйфории спокойно, с холодной головой, выйти на произвольную программу, откатать, сделать свое дело», — сказала Боброва.

Напомним, после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов на 0,05 балла отстают от лидеров из Франции Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.