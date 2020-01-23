Российская теннисистка Екатерина Александрова сегодня, 24 января, сыграет против чешской спортсменки Петры Квитовой матч второго круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч пройдет «Маргарет Корт Арене» теннисного центра «Мельбурн Парк». Начало встречи запланировано на 5:00 по московскому времени.

Отметим, в первом круге Екатерина Александрова смогла обыграть в трех сетах швейцарку Хиль Белен Тайхман. Во втором круге Александровой удалось обыграть в двух сетах чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

Петра Квитова выиграла в первом круге у соотечественницы Катержины Синяковой, затем она одолела испанскую теннисистку Паолу Бадосу-Хиберт.

Ранее эти теннисистки никогда не пересекались на корте.