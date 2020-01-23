Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление дебютанта Кубка мира Кирилла Стрельцова в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке.

Слова Хованцева приводит портал «Спорт день за днем». По словам Хованцева, в первой гонке Стрельцову необходимо было показать себя. «К стрельбе нет вопросов. По скорости – хотелось бы лучше», — отметил тренер, добавив, что пока получается, что благодаря выступлению в индивидуальной гонке Стрельцов попал в масс-старт.

Как считает тренер, в плане практики участие в масс-старте будет очень хорошо для Стрельцова, главное, чтобы он переварил это и не пересилил свои возможности. «Мы будем говорить с ним. Постараемся, чтобы он смог выдержать масс-старт», — заключил Хованцев.

Напомним, Кирилл Стрельцов отстрелял на ноль и занял 17-е место в дебютной гонке на Кубке мира по биатлону.