Российский фигурист Артур Даниелян представил свою произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце, Австрия.

В начале программы Даниелян сделал каскад из четверного и тройного сальховов через ойлер, а затем сделал сольный четверной сальхов. После этого последовали степаут на тройном акселе, а затем и падение с тройного лутца. Затем фигурист исполнил каскады из тройного акселя и двойного тулупа, а также тройного флипа и тройного тулупа. Сольно в конце был исполнен тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат Даниеляна на 162,11 балла, в общей сумме за две программы фигурист набрал 246,74 балла.

В произвольной программе ожидается выступление еще двух фигуристов — россиянина Дмитрия Алиева и чеха Михала Бржезины.