Российский фигурист Дмитрий Алиев представил свою произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В первой половине программы россиянин прыгнул четверной лутц, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупов. Также фигурист справился с тройным флипом, тройным акселем, каскадами из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройного риттбергера и тройного сальхова через ойлер. Дорожку шагов фигуриста оценили на четвертый уровень.

Судьи оценили прокат Алиева 184,44 балла, в общей сумме за две программы фигурист набрал 272,89 балла, пока это первое место. В произвольной программе Алиев установил новый персональный рекорд.

В произвольной программе ожидается выступление еще одного фигуриста — чеха Михала Бржезины.