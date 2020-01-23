Первая за много лет победа российского фигуриста на чемпионате Европы, промежуточные результаты в танцах на льду, а также последние сводки с кортов Australian Open и победы «Зенита» и СКА — в дайджесте главных событий дня на Nevasport.

Алиев выиграл чемпионат Европы, Даниелян — с серебром

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце. Фигурист без падений исполнил обе программы, установив личный рекорд в произвольной программе и набрал 272,79 балла в общей сумме. Второе место у еще одного российского фигуриста — Артур Даниелян с падением исполнил произвольную программу, однако это не помешало ему завоевать серебряную медаль чемпионата. Бронзу чемпионата Европы завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили, он набрал на три сотых балла меньше, чем Даниелян.

СКА обыграл «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 7 шайб

Петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 7:4. В составе СКА отличились Иван Морозов, Василий Подколзин, Василий Глотов, Наиль Якупов (дубль, одна из шайб в пустые ворота), Йори Лехтеря и Андрей Кузьменко.

БК «Зенит» во второй раз в сезоне обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Петербурге на «Сибур-арене» и завершилась со счетом 91:87 в пользу российской команды. Счет по четвертям — 24:27, 21:16, 21:15, 25:29. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Евгений Воронов, он набрал 21 очко. Также успешно выступил форвард Густаво Айон, набравший 15 очков. Уильям Томас набрал 10 очков. Следующий матч в чемпионате «Зенит» проведет против «Барселоны» на выезде.

Пападакис/Сизерон выиграли ритм-танец на ЧЕ, Синицина/Кацалапов отстают на пять сотых

Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы в австрийском Граце. Результат четырехкратных чемпионов мира — 88,78 балла, из них 50,33 за технику. Второе место занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, по технической оценке они обыграли французов, однако в общей сумме уступили лидерам 0,05 балла. На третьем месте идет итальянская пара Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, они набрали 84,66 балла. Вторая российская пара Александра Степанова/Иван Букин пока идет на четвертом месте с результатом 83,65 балла.

Бё выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, лучшие из россиян — Логинов и Стрельцов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Дистанцию в 20 километров Бё прошел за 47 минут и 54,3 секунды и стрелял точно. Второе место у французского биатлониста Мартена Фуркада, он также ни разу не промахнулся. Отставание Фуркада — 11,4 секунды. Третье место занял еще один французский биатлонист Фабьен Клод. Он также отстрелял на ноль. Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов: с двумя промахами на последнем рубеже он занял 16-е место. С чистой стрельбой гонку прошел Кирилл Стрельцов, он стал 17-м.

Хачанов пробился в 3-й круг Australian Open, матч с Имером длился 4,5 часа

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Он встречался с представителем Швеции Микаэлем Имером и одержал победу в пяти сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 36 минут. В третьем круге Хачанов встретится с австралийцем Ником Кирьосом, выбившим из борьбы француза Жиля Симона.

Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Плишковой

В матче второго круга Australian Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в двух сетах над представительницей США Тейлор Таунсенд. Счет по сетам — 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась два часа и восемь минут. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасии Павлюченковой предстоит встретиться с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Рублев вышел в третий круг Australian Open, обыграв японца Сугиту

В матче второго круга Australian Open российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в трех сетах над представителем Японии Юити Сугитой. Счет по сетам — 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась один час и 54 минуты. За это время Рублев совершил 21 подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андрею Рублеву предстоит встретиться с бельгийцем Давидом Гоффеном.