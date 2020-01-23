Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце.

Фигурист без падений исполнил обе программы, установив личный рекорд в произвольной программе и набрал 272,79 балла в общей сумме.

Второе место у еще одного российского фигуриста — Артур Даниелян с падением исполнил произвольную программу, однако это не помешало ему завоевать серебряную медаль чемпионата. Результат Даниеляна — 246,74 балла.

Бронзу чемпионата Европы завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили, он набрал на три сотых балла меньше, чем Даниелян.

Российский фигурист Александр Самарин занял 10-е место, допустив падение в произвольной программе. Его результат — 220,43 балла.

Сегодня, 24 января, будут разыграны комплекты наград у спортивных пар, а также в борьбу вступят женщины, которые покажут свои короткие программы.