В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 24 января, состоится женская индивидуальная гонка. Она начнется в 16:15 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Россию будут представлять шесть участниц, в первую стартовую группу попала лишь одна — Светлана Миронова. Она побежит под 19-м стартовым номером. Номер 45 достался Ларисе Куклиной, под 56-м номером будет стартовать Ирина Старых. Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку под 84-м номером, Кристина Резцова — под 85-м.

Напомним, накануне состоялась мужская индивидуальная гонка, лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 16 место. Дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов стал 17-м.