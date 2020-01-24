На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), состоится короткая программа у женщин. Спортсменки выйдут на лед в 13:30 мск сегодня, 24 января.

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Россию будут представлять три участницы, все они будут выступать в заключительной разминке. Сначала на льду появится действующая чемпионка России Анна Щербакова, получившая 32-й стартовый номер. Сразу после неё выступит Алена Косторная, затем, под 36-м номером, свою программу покажет Александра Трусова. Также в разминку попали Алексия Паганини, Николь Шотт и Екатерина Рябова.

Все три фигуристки представляют группу Этери Тутберидзе. Накануне их партнер по команде Морис Квителашвили, выступающий за Грузию, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.