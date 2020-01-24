Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она встречалась с китаянкой Ван Цян и потерпела поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 2 часа 43 минуты, за это время Уильямс восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала лишь один брейк-пойнт из шести возможных. Её соперница записала на свой счет два эйса, один раз ошиблась на подаче и сделала три брейка.

Уильямс впервые покидает Australian Open. Трижды в карьере она становилась победительницей турнира, последний раз она взяла трофей в 2010 году.

Напомним, действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, в прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову.