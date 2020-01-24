Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиян на чемпионате Европы. Дмитрий Алиев одержал победу, Артур Даниелян завоевал серебряную медаль.

По мнению Тарасовой, победу Алиева можно было ожидать заранее. Специалист отметила, что большую роль сыграли отношения между спортсменом и тренером Евгением Рукавицы.

«Такие пары делаются на небесах. У них просто замечательные отношения, прямо семейные. Интересная работа», — заявила Тарасова, слова которой приводит Sport24.

Она добавила, что за последнее время Алиеву удалось научиться контролировать себя, поэтому он показал выдающееся катание.

Что касается Даниеляна, Тарасова назвала его выступление отличным результатом. Специалист сообщила, что Артур сталкивался со множеством проблем в период роста — в частности, у него болела спина.