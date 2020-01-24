Жиль Клод, отец французских биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода без вести пропал в Канаде.

Как сообщает Lejsl, Жиль Клод находился в горах северного Квебека, он был в составе группы из восьми человек и гида. Вечером 22 января их снегоходы провалились под лёд. Трое участников группы смогли выбраться из воды, остальных не могут найти до сих пор.

Спустя несколько часов после инцидента гид группы скончался, остальных пропавших по-прежнему ищут. Отмечается, что братья Клоды, которые находятся на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), вернутся домой.

Накануне Фабьен Клод занял третье место в индивидуальной гонке, уступив норвежцу Йоханнесу Бё и своему соотечественнику Мартену Фуркаду. Фабьен показывает лучшие результаты среди братьев, на данный момент он идет на 16-м месте общего зачета.