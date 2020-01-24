На чемпионате Европы в австрийском Граце будет разыгран комплект наград в парном катании. Произвольная программа состоится сегодня, 24 января, и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Напомним, по итогам короткой программы три первые места занимают российские пары. В лидерах идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, установившие мировой рекорд. На второй строчке располагаются Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, на третьей — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они допустили грубую ошибку на поддержке, из-за которой потеряли несколько баллов.

Напомним, накануне завершились соревнования у мужчин, сборная России завоевала две медали. Дмитрий Алиев одержал победу, Артур Даниелян стал вторым.