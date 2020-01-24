Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о составе команды на чемпионат мира. Накануне Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы, Артур Даниелян завоевал серебряную медаль. Александр Самарин не справился с обеими программами и стал десятым.

Горшков сообщил, что Алиев гарантированно получит место в сборной России на чемпионате мира. «Что касается Даниеляна, то до чемпионата мира еще полтора месяца, торопиться не надо — решение должна принимать его тренер», — добавил специалист, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 16-летний Даниелян выступает на юниорском уровне, взрослый чемпионат Европы стал для него дебютным в карьере. После короткой программы Артур шёл на третьей позиции, после произвольной смог подняться на вторую строчку.

В соревнованиях также принимал участие Александр Самарин, он не справился с обоими прокатами и занял десятое место.