Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков оценил успехи российских фигуристов на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль, Артур Даниелян — серебряную. Бронзовым призером стал представитель Грузии Морис Квителашвили.

«Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы! И я это комментировал на Первом канале!» — написал Траньков в своем микроблоге в «Твиттере».

Напомним, российские фигуристы не выигрывали чемпионат Европы на протяжении восьми лет. Последним российским чемпионом был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году. После этого чемпионом Европы семь раз подряд становился испанец Хавьер Фернандес, завершивший карьеру после прошлогоднего турнира.

Помимо Алиева и Даниеляна, сборную России в Граце представлял воспитанник Светланы Соколовской Александр Самарин. Он не справился с обеими программами и занял десятое место.