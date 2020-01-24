Датская теннисистка Каролин Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии она потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер. Игра завершилась в трёх сетах со счетом 5:7, 6:3, 5:7.

Решение Возняцки относительно завершения карьеры не стало неожиданностью: ещё до старта турнира датчанка заявляла, что он станет для неё последним. Спортсменка выступала на профессиональном уровне на протяжении 15 лет, за это время она завоевала 30 трофеев. В 2018-м году Возняцки стала победительницей Australian Open.

Два раза за карьеру датчанка доходила до финала Открытого чемпионата США. В течение 71 недели Возняцки находилась на первой позиции рейтинга WTA, что стало девятым показателем в истории мирового тенниса.

Возняцки завершила два сезона в статусе первой ракетки мира и десять раз попадала в топ-10.