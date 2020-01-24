Французский биатлонист Мартен Фуркад поддержал своего товарища по команде Фабьена Клода, в семье которого произошла трагедия: его отец пропал без вести в Квебеке.

Накануне спортсмены принимали участие в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке, Фуркад занял второе место, Клод — третье.

«Есть вещи важнее спорта. Мы переживаем этот трудный момент всей командой и очень расстроены. Я горжусь своим партнером. Мы все рядом с ним», — сказал Мартен, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, о том, что отец Клода пропал без вести, стало известно накануне. Жиль Клод входил в состав группы из восьми человек, вместе с гидом они находились в горах северного Квебека (Канада). Их снегоходы провалились под лед, трое участников группы смогли выбраться, остальных по-прежнему не нашли. Гид скончался спустя несколько часов после случившегося.