Чемпионат Европы по фигурному катанию обернулся сенсацией: и дело не только в том, что Дмитрий Алиев стал первым россиянином после Плющенко, кому удалось взять золотую медаль. Чудо сотворил 16-летний Артур Даниелян, поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета.

Для выступающего по юниорам Даниеляна взрослый чемпионат Европы стал дебютным в карьере. Артур проявил себя более чем достойно: не перенервничал, не наделал лишних ошибок и по праву получил медаль, дающую право выступить на чемпионате мира.

Или не дающую? В этом главный вопрос, адресованный к Федерации. Его, разумеется, уже задали главе ФФККР Александру Горшкову, но ответ оказался как минимум не очень внятным. Ясно одно: путёвка на чемпионат мира Даниеляну пока не гарантирована. «Вопрос по второму номеру сборной на чемпионат мира ещё будет обсуждаться» — вот и всё, что известно на данный момент. Ещё одно интересное замечание Горшкова: участие Даниеляна на чемпионате будет зависеть от его тренера Елены Буяновой.

Очевидно, федерация хочет оставить возможность для маневра: перед чемпионатом мира заменить Даниеляна на Александра Самарина, который откровенно провалился на Европе. Завалив короткую программу, Самарин стал лишь 13-м. Шансы на медаль при таких раскладах были, мягко говоря, скромными, однако войти в пятерку сильнейших Самарину было по силам. Его лучший результат в произвольной программе — 177 баллов (177,87, чемпионат Европы-2019). Откатай Самарин даже хуже своего «беста», он был бы в верхах таблицы, но увы… Падение с тройного акселя, минус каскад, бабочка на риттбергере и итоговое десятое место.

При таком результате никакой спортивный принцип не подразумевает участие Самарина в чемпионате мира. В 2010-м году таким образом отцепили Сергея Воронова от Олимпиады: он отобрался на чемпионате России, но провалил Европу и остался дома. Однако в прошлом году федерация напомнила, что правила можно менять: для Евгении Медведевой, не попавшей на чемпионат мира, устроили финал Кубка России. Маленький турнирчик в глубинке вдруг превратился в главный старт сезона. Но Самарин — фигура не такого масштаба, поэтому дополнительный отбор для него делать никто не будет. Однако лазейку всё же оставили.

В этом году Медведевой не будет на чемпионате мира: ей помешал сломанный ботинок. Забавно, но похожая проблема возникла и у Самарина, хотя сам фигурист берет вину лишь на себя и не ссылается на обстоятельства. «Ботинки меняли после Нового года, но это не причина. Конечно, они не как тапочки сидят, но это надо в себе разобраться», — сказал Самарин.

Разобраться действительно надо — особенно, если заветная путевка в Монреаль всё же достанется Самарину. Что может помешать Даниеляну? То, что он выступает по юниорам: в феврале его ждет отбор на юниорский чемпионат мира, который он при хорошем раскладе должен успешно проходить. Стоит признать, легко не будет: в соперниках — Мозалев, Гуменник и Самсонов. Если же Артур поедет на ЮЧМ, то до 8 марта будет в Эстонии, а уже с 16-го — в Канаде. Нагрузка и ответственность в таком случае на юного фигуриста падут колоссальные.

Возможно, именно это и имел в виду Горшков, утверждая, что решение должна принимать Буянова. В таком случае тренеру действительно виднее, будет ли один из турниров возведен в приоритет или Артур способен при необходимости откатать оба чемпионата.