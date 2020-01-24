Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итог победного матча против греческого «Олимпиакоса». Петербургский клуб победил в СИБУР Арене, одержав седьмую победу в Евролиге.

По словам Плазы, «Зенит» заслужил эту победу. Хотя и много мучалась, особенно в первой половине, когда «Олимпиакосу» давали много возможностей подбирать мяч в нападении. Плаза отметил, что во второй половине соперник взял всего три подбора, поэтому «Зенит» сделал неплохую работу.

«Мы могли бы и не доводить до нервной концовки, но каждый раз, когда нужно было переламывать матч, мы делали ошибку — теряли мяч или бросали из неудобных позиций. Но, в любом случае, если вы посмотрите на статистику, то увидите, что у них всего 5 человек набрали очки, тогда как у нас в очках почти вся команда», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведет против казанского УНИКСа. Встреча состоится в рамках Единой Лиги ВТБ 26 января в СИБУР Арене.