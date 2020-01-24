Вторая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге Джокович, посеянный под вторым номером, встречался с представителем Японии Йосихито Нисиоку и одержал уверенную победу со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила всего 1 час 25 минут, за это время Джокович 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник сделал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и не смог взять ни одного гейма на подаче Новака.

Следующим соперником Джоковича станет аргентинец Диего Шварцман, посеянный под 14-м номером. В третьем круге он выбил из борьбы серба Душана Лайовича в трёх партиях.

Напомним, Джокович является действующим чемпионом Australian Open. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.