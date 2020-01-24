Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своей выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Он занял 38-е место, допустив три промаха на огневых рубежах.

Спортсмен не стал списывать неудачу на нервы или усталость, однако подчеркнул, что отдых всё же необходим. «Нервы — только если в том плане, что их уже просто нет. На шестом этапе сложно концентрироваться, нужен некоторый отдых, чтобы завести себя на гонку», — сказал Елисеев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что имел возможность пропустить индивидуальную гонку, но не воспользовался ей, так как место в составе в таком случае бы пустовало. «Это не совсем правильно», — сказал Матвей.

По его мнению, двух недель, которые останутся до чемпионата мира, окажется достаточно, чтобы отдохнуть.