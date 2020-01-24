Блогер Василий Уткин объяснил, почему неоднократно заступался за заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которая сейчас занимается комментаторской деятельностью.

По мнению Уткина, Тарасова является открытым и искренним человеком, что делает её в определенном смысле беззащитной.

«Если кому-то нахамил, об этом нечасто приходится сожалеть, а вот когда раскрылся, когда искренен — это всегда останется слабой стороной. Тебе всегда смогут в эту открытую душу и булавку воткнуть, и соли насыпать, и горчицы ещё добавить», — сказал Уткин, слова которого приводит Sport24.

Он подчеркнул, что не общается и не дружит с Тарасовой, но считает её выдающимся комментатором и достоянием профессии. Уткин призвал не сравнивать Тарасову с другими комментаторами, так как подражать ей невозможно.

Напомним, ранее болельщики требовали отстранить Тарасову от комментирования соревнований.