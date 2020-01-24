Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль встретился с девочкой, которой попал в голову мячом в ходе одного из матчей Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге турнира Надаль играл с аргентинцем Федерико Дельбонисом. В одном из эпизодов матча испанец случайно отправил игровой снаряд в девочку Анниту, подающую мячи, и попал прямо в голову. После инцидента Надаль признался, что очень испугался за ребёнка. Чтобы принести извинения, испанец поцеловал девочку и подарил ей свою бандану.

На следующий день он встретился с девочкой и её родителями. «Удалось встретиться с ней и всей ее семьей. Очень рад, что у нее все хорошо после самого страшного момента, который я переживал на корте», — написал Надаль у себя в «Инстаграме» и опубликовал фотографию с Аннитой.

Напомним, в третьем круге Надаль встретится со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, матч состоится 25 января.